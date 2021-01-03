أمن الجفاره يبحث إعادة ترتيب القوة العمومية

عقدت مديرية أمن الجفارة اجتماعا اليوم الأحد لبحث إعادة ترتيب القوة العمومية ودعم مراكز الشرطة ووحدات المرور.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الاجتماع الذي عقد بديوان مديرية أمن الجفارة ضم مدير الأمن عميد عبد الناصر الطيف ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية ومدير مكتب المدير ورؤساء المكاتب والأقسام بالمديرية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الأمنية المتعلقة بمعالجة السلبيات التي حصلت خلال سنة 2020م وإعادة ترتيب القوة العمومية والتركيز على دعم مراكز الشرطة ووحدات المرور والاهتمام بالموظفين التابعين للمديرية والاستفادة من خدماتهم في الأعمال الإدارية وكذلك تكليف عدد من اللجان بشأن متابعة العديد من الأمور الأمنية.