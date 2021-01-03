حويلي: اليوم اجتماع اللجنة القانونية لمناقشة مقترحات الاستحقاق الدستوري

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة عبد القادر حويلي، الأحد، إن اللجنة القانونية ستعقد اجتماعها اليوم عبر تطبيق الزووم لمناقشة مقترحات أعضائها بخصوص الاستحقاق الدستوري.

وأشار حويلي في تصريحات صحفية إلى أن موعد تقديم الطلبات للانضمام للجنة الاستشارية المقترحة من البعثة الأممية قد انتهى.

وأوضح حويلي أن آلية اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية تتم بحصول المترشح على تزكية 3 أعضاء من ملتقى الحوار فقط، مشيرا إلى أن ذلك يهدف الى تقديم المشورة للملتقى لتجاوز مشكلة آلية اختيار شاغلي مناصب السلطة التنفيذية القادمة.

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