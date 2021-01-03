افتتاح مقر نيابة البيضاء الكلية

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني مقر نيابة البيضاء الكلية ووجه تعليماته لوزارة العدل بأن يكون هناك نموذجا موحدا للمحاكم والنيابات لتتبنى الحكومة تنفيذه.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن المبني الذي جرى إنجازه في مدة لا تتجاوز العام يتكون من ثلاثة طوابق ويحوي عدد 35 مكتبا ومنظومة مراقبة لجميع مرافق المبني، إضافة إلى شبكة اتصالات(الإنترنت ) وبدالة إتصالات رئيسية تم ربطها بجميع مكاتب المبني ومولد كهربائي خاص بالمبني وموقف خاص بالنيابة الكلية.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس إدارة التفتيش القضائي مفتاح القوي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ووكيل شؤون ديوان وزارة العدل عيسى الصغير وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والنيابات والإدارات بالمجلس.
وفي ختام اللقاء تم تكريم رئيس الوزراء بمنحه درع مقدم من مدير إدارة خدمات الهيئات القضائية البيضاء، تقديراً لجهوده ودعمه لوزارة العدل بالحكومة الليبية التى ساهمت في إنجاز عدة مباني مجهزة ومصممة بطريقة حديثة لجهاز القضاء.
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