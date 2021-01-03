ضبط متهمين بمحاولة هتك عرض طفل من مشروع الهضبة

تمكن مركز شرطة طريق المطار، من ضبط متهمين اثنين بمحاولة هتك عرض طفل من منطقة مشروع الهضبة.

وقالت مديرية أمن طرابلس، إن رئيس التحقيق بمركز شرطة طريق المطار ،رفقة أعضاء التحري بالمركز تمكنوا من إلقاء القبض على ( ع.ا/ ف.ا/ ت.ا / م.ب)، على خلفية شكوى مقدمة من (ع.ع) اتهمهم فيها (وهم جيرانه)، تعرضوا لشقيقه الصغير، و خطفه من أمام منزله في منطقة مشروع الهضبة.

وأوضحت الشكوى أن المتهمين اقتادوا الطفل، تحت تهديد السلاح لمنطقة مشجرة خلف رابش بو سليم، وخلعوا ثيابه لأجل مواقعته و هتك عرضه، و لكن صراخ الطفل جذب بعض الأشخاص الذين تمكنوا من إنقاذه، بعد أن لاذ المجرمين بالفرار .

وبحسب بيان مديرية أمن طرابلس، فبعد البلاغ و التحري تم التوصل للفاعلين، و إلقاء القبض على اثنين منهم تمت إحالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص.

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