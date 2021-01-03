أمن طرابلس: ضبط متهمين إثنين حاولا هتك عرض طفل

أعلنت مديرية أمن طرابلس ضبط متهمين إثنين حاولا خطف طفل وهتك عرضه في منطقة مشروع الهضبة.

وبينت مديرية أمن طرابلس عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن رئيس التحقيق بمركز شرطة طريق المطار تمكن رفقة أعضاء التحري بالمركز من إلقاء القبض على كلا من ( ع.ا/ ف.ا/ ت.ا / م.ب) ) وذلك على خلفية الشكوى الذي تقدم بها المدعو (ع.ع) ضد جيرانه المتهمين بعدما قاما بالتعرض لشقيقه الصغير وخطفه من أمام منزله في منطقة مشروع الهضبة واقتياده تحت تهديد السلاح لمنطقة مشجرة خلف رابش بو سليم وخلع ثيابه لاجل مواقعته وهتك عرضه لكن صراخ الطفل جذب إليه بعض الأشخاص الذين تمكنوا من إنقاذه بعد أن فر المتهمون.

وأضافت مديرية أمن طرابلس أنه جرى إحالة المتهمين للنيابة العامة من حيث الاختصاص.