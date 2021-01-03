«الثني» يفتتح المقر الجديد لنيابة البيضاء الكلية

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني مقر نيابة البيضاء الكلية ووجه تعليماته لوزارة العدل بأن يكون هناك نموذجا موحدا للمحاكم والنيابات لتتبنى الحكومة تنفيذه.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن المبني الذي جرى إنجازه في مدة لا تتجاوز العام يتكون من ثلاثة طوابق ويحوي عدد 35 مكتبا ومنظومة مراقبة لجميع مرافق المبني، إضافة إلى شبكة اتصالات(الإنترنت ) وبدالة إتصالات رئيسية تم ربطها بجميع مكاتب المبني ومولد كهربائي خاص بالمبني وموقف خاص بالنيابة الكلية.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس إدارة التفتيش القضائي مفتاح القوي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ووكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ووكيل شؤون ديوان وزارة العدل عيسى الصغير وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والنيابات والإدارات بالمجلس.

وفي ختام اللقاء تم تكريم رئيس الوزراء بمنحه درعا مقدما من مدير إدارة خدمات الهيئات القضائية البيضاء، تقديراً لجهوده ودعمه لوزارة العدل بالحكومة الليبية التى ساهمت في إنجاز عدة مباني مجهزة ومصممة بطريقة حديثة لجهاز القضاء.