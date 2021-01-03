جلسة حوارية بالمرج حول دور الإعلام في العملية الانتخابية

نظم مكتب الإدارة الانتخابية المرج، بقاعة الاجتماعات بمفوضية كشاف المرج خلال اليومين الماضيين جلسة حوارية حول دور الإعلام في العملية الانتخابية بحضور عدد من الإعلاميين والمدونين والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني بالمدينة.

وذكر منسق التوعية والتواصل بمكتب المرج محمد الحاسي وفي كلمة افتتاحية أن الجلسة تأتي في إطار توطيد العلاقة بين المفوضية والمؤسسة الإعلامية باعتبارها شريكاً أساسياً في التوعية الانتخابية، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجهها وسائل الإعلام في أدوار التوعية الانتخابية والوصول إلى قاعدة بيانات مشتركة تخدم سبل التواصل بين الطرفين.

وفي سياق متصل نظمت مكاتب الإدارة الانتخابية التابعة للمفوضية ببعض المناطق والمدن الليبية جلسات مماثلة، من بينها (الخمس، ترهونة-مسلاتة، زليتن، العزيزية، الجبل1، الساحل الغربي، سبها) وقد ناقشت من خلالها أبرز المشكلات التي تعوق التواصل بين المفوضية ووسائل الإعلام و وضع آلية مستقبلية لحلها إضافة إلي تحديث بيانات الإعلاميين ضمن النطاق الجغرافي لكل مكتب انتخابي بهدف التواصل والعمل معا خلال الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021.

وتأتي هذه الجلسات الحوارية في إطار خطة إدارة التوعية والتواصل بالمفوضية خلال الربع الأخير من العام 2020، وضمن استراتيجية المفوضية للتواصل وبناء العلاقات، التي تتضمن لقاءات وندوات وورش عمل تهدف إلى الرفع من مستوى التوعية الانتخابية وتعزيز المشاركة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.