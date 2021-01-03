ليبيا الان

الثني يبحث سبل تطوير شبكة الكهرباء

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد، تعليماته للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بضرورة الرفع من مستوى الخدمة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة فخري المسماري.

وشدد الثني خلال الاجتماع على ضرورة تقديم خطة لتطوير الشبكة بما يرفع المعاناة عن المواطنين.

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الهيئة تقوم بحلحلة المشاكل حسب الأولوية.

وأشار إلى أن الهيئة بصدد القيام بمعالجة للشبكة وإقامة عمرات للمحطات لتحسين الخدمة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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