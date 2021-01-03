رئيس الحكومة الليبية يتفقد مستشفى “تاكنس” ويشدد على توفير كافة احتياجاته

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، برفقة مستشاريه للشؤون الطبية جولة تفقدية بمستشفى تاكنس العام.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، اطلع رئيس مجلس الوزراء على أبرز احتياجات المستشفى والأعمال الجارية من تحويرات وإنشاءات أسوار المستشفى، مشيدا الجهود المبذولة من قبل طاقم المستشفى، مشددا على العمل لتوفير كافة احتياجات المستشفى في أقرب وقت ممكن لضمان سير العمل على أكمل وجه بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين بالوجه المطلوب.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، قد افتتح اليوم الأحد مقر نيابة البيضاء الكلية ووجه تعليماته لوزارة العدل بأن يكون هناك نموذجا موحدا للمحاكم والنيابات لتتبنى الحكومة تنفيذه.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن المبني الذي جرى إنجازه في مدة لا تتجاوز العام يتكون من ثلاثة طوابق ويحوي عدد 35 مكتبا ومنظومة مراقبة لجميع مرافق المبني، إضافة إلى شبكة اتصالات(الإنترنت ) وبدالة إتصالات رئيسية تم ربطها بجميع مكاتب المبني ومولد كهربائي خاص بالمبني وموقف خاص بالنيابة الكلية.