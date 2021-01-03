رئيس الحكومة الليبية يتفقد مستشفى “تاكنس” ويشدد على توفير كافة احتياجاته

أجرى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله عبد الرحمن الثني، برفقة مستشاريه للشؤون الطبية جولة تفقدية بمستشفى تاكنس العام.
وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، اطلع رئيس مجلس الوزراء على أبرز احتياجات المستشفى والأعمال الجارية من تحويرات وإنشاءات أسوار المستشفى، مشيدا الجهود المبذولة من قبل طاقم المستشفى، مشددا على العمل لتوفير كافة احتياجات المستشفى في أقرب وقت ممكن لضمان سير العمل على أكمل وجه بما يكفل تقديم الخدمات للمواطنين بالوجه المطلوب.
وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، قد افتتح اليوم الأحد مقر نيابة البيضاء الكلية ووجه تعليماته لوزارة العدل بأن يكون هناك نموذجا موحدا للمحاكم والنيابات لتتبنى الحكومة تنفيذه.
وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن المبني الذي جرى إنجازه في مدة لا تتجاوز العام يتكون من ثلاثة طوابق ويحوي عدد 35 مكتبا ومنظومة مراقبة لجميع مرافق المبني، إضافة إلى شبكة اتصالات(الإنترنت ) وبدالة إتصالات رئيسية تم ربطها بجميع مكاتب المبني ومولد كهربائي خاص بالمبني وموقف خاص بالنيابة الكلية.
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