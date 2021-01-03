شرطة الفائدية تضبط ليبياً بتهمة تهريب العمالة الوافدة داخل البلاد

قامت عناصر مركز شرطة الفائدية التابع لمديرية أمن شحات، بالقبض على شخص ليبي يقوم بتهريب العمالة الوافدة من طبرق وامساعد إلى بنغازي، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وأوضحت وحدة التحريات، أنه تم ضبط المتهم وبرفقته شخصين من الجنسية المصرية، اعترفوا بدفع مبلغ مالي كبير نظير الشخص الواحد، كما تم ضبط المركبة المستعملة في التهريب، وإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وأوضحت الوحدة، أن المتهم يقوم بتهريب الوافدين غير القانونيين عبر الطريق الصحراوي، مرورا بمدينة طبرق، وجنوب منطقة الفائدية إلى مدينة بنغازي.

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