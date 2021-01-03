الثني يبحث المختنقات التي تواجه شركة الإنماء للأسلاك والكابلات

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “المؤقتة” عبدالله الثني، اليوم الأحد، آلية حل المختنقات التي تواجه شركة الإنماء للأسلاك والكابلات.

وناقش الثتي، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء مع رئيس لجنة إدارة شركة الإنماء للأسلاك والكابلات عبدالقادر جبريل الفرجاني، سير عمل الشركة وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجهها. كما ناقش الاجتماع آليات تذليل الصعاب التي تواجه الشركة، وفك المختنقات وإيجاد حلول للمعوقات التي تواجه العمل.

وأصدر الثني تعليماته بأن تنال الشركة الدعم اللازم حتى تستطيع إدارة عجلة الإنتاج بحيث يعود بالإيجاب على الشركة والنشاط الاقتصادي للبلاد بشكل عام.