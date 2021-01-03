القبض على شخصين بتهمة التحرش بطفل في منطقة رابش “بوسليم” في طرابلس

تمكن رئيس التحقيق بمركز شرطة طريق المطار برفقة أعضاء التحري بالمركز من إلقاء القبض على كلا من ( ع.ا/ ف.ا/ ت.ا / م.ب) ) ، على خلفية الشكوى الذي تقدم بها (ع.ع) حيث اتهمهم وهم جيرانه بالتعرض لشقيقه الصغير و خطفه من امام منزله في منطقة مشروع الهضبة.

وبحسب إيجاز صحفى لمديرية أمن طرابلس، اقتاد المتهمون الطفل تحت تهديد السلاح لمنطقة مشجرة خلف رابش بو سليم وخلعوا ثيابه لأجل مواقعته و هتك عرضه و لكن صراخ الطفل جذب إليه بعض الأشخاص الذين تمكنوا من إنقاذه بعد أن لاذا المجرمين بالفرار، وبعد البلاغ و التحري تم التوصل للفاعلين و إلقاء القبض على اثنين منهم تمت احالتهم للنيابة العامة من حيث الاختصاص.