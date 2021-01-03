الثني يطالب رئيس “العامة للكهرباء” بتقديم خطة لتطوير الشبكة

أصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأحد، تعليماته للهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بضرورة الرفع من مستوى الخدمة، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع رئيس الهيئة المهندس فخري المسماري.
وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، شدد الثني خلال الاجتماع على ضرورة تقديم خطة لتطوير الشبكة، بما يرفع المعاناة عن المواطنين، فيما أكد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة أن الهيئة تقوم بحلحلة المشاكل حسب الأولوية، مشيرا إلى أنها بصدد القيام بمعالجة للشبكة وإقامة عمرات للمحطات لتحسين الخدمة.
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