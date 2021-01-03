مواجهة مسلحة بين الجيش الوطني وقوة تابعة للوفاق في سبها

وقع اشتباك مسلح استمر لمدة دقائق بين أفراد من الكتيبة 116 التابعة للجيش الوطني، وقوة من منطقة سبها العسكرية التابعة لحكومة الوفاق، قرب مبنى الهلال الأحمر بوسط مدينة سبها.

وحدث الاشتباك على خلفية تجمع أفراد تابعين لقوة منطقة سبها العسكرية لقراءة تهنئة لقوات الوفاق بمناسبة عيد استقلال ليبيا، وتهنئة القوات المشاركة في الاستعراض العسكري بطرابلس قبل أيام.

وقال شهود عيان إن القوة التابعة للقيادة العامة قامت بإغلاق طريق فرعي مجاور لمنطقة سبها العسكرية التابعة للوفاق، ما أدى إلى استفزاز “قوة الوفاق” وإطلاق النار ردا على إغلاق الطريق؛ فيما قامت القوة التابعة للجيش بالرد على مصدر النيران.

وتسببت الحادثة بفوضى وازدحام في الطرق والشوارع الفرعية، ولم يسفر الاشتباك عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

وتشهد المنطقة استنفاراً أمنياً بعد إغلاق “كتيبة 116” الشوارع المؤدية لمقر منطقة سبها العسكرية التابعة للوفاق والواقع خلف مبنى جمعية الهلال الأحمر الليبي.

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