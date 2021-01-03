ناجي مختار: انسحاب التشكيلات المسلحة أمر ضروري لوقف “حالة الاحتراب”

حذر رئيس الكتلة الوطنية في مجلس الدولة الاستشاري، ناجي مختار، من حالة الاستقطاب الإقليمي والدولي على الأراضي الليبية.

وقال مختار في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن انسحاب التشكيلات المسلحة أمر ضروري لتحقيق الاستقرار ووقف حالة الاحتراب الحالية في البلاد.

وطالب نصف أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ليبيا، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالضغط لإنهاء أشكال الوجود العسكري الأجنبي كافة على الأراضي الليبية، ومحاسبة المخالفين للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري وتعديلاته.

وأشار 36 عضواً في منتدى الحوار السياسي الليبي، من أصل 74 عضواً، في بيان لهم إلى الآثار السلبية لمختلف أشكال التدخلات الأجنبية في شؤون الدولة الليبية، والتي أدت إلى تدفق السلاح والمرتزقة إليها، بمخالفة القرارات الدولية الصادرة بمنعها، داعين النخب السياسية الليبية إلى العمل معاً للوصول إلى حلول سياسية توافقية للمحافظة على وحدة وسيادة واستقرار بلادهم.

ودعا الأعضاء إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة من خلال تشكيل لجنة للمصالحة والمصارحة كي تعمل على الإعداد لتوفير متطلبات المصالحة.