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ندوة علمية بعنوان : جائحة كورونا في ليبيا – الواقع والتطلعات

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أقيمت بمدرج كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بدرنة أمس، ندوة علمية بعنوان، جائحة كورونا في ليبيا – الواقع والتطلعات، تحت إشراف مركز المختار للبحوث والاستشارات، بحضور عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بهذا الجانب.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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