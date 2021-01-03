أقيمت بمدرج كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بدرنة أمس، ندوة علمية بعنوان، جائحة كورونا في ليبيا – الواقع والتطلعات، تحت إشراف مركز المختار للبحوث والاستشارات، بحضور عدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والمهتمين بهذا الجانب.
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قناة ليبيا
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