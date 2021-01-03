الأسطى: يجب عدم الربط بين موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة.. والبعثة لن تستطيع فرض السلام

ليبيا – اعتبر العضو المنشقّ عن مجلس النواب في طبرق خالد الأسطى أن اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية سيكون عن طريق نظام التزكيات، وسيراعى به النقاط الجغرافية والتوازنات وغيرها، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية ستقدم مجموعة اقتراحات لحل المسار التنفيذي وتطرحها على الأعضاء.

الأسطى قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن المهمة الأساسية للجنة هي وضع مقترحات للآليات وإحالتها لملتقى الحوار السياسي، والتواصل مع الأعضاء، ومحاولة الدفع بالمسار للأمام.

واعتقد أن تحقيق حكومة واحدة والذهاب لأبعد من مسألة الاجتماعات في تونس والمغرب يعتمد على عزم أعضاء لجنة الحوار المضي قدمًا لتحقيق الإنجاز، لافتًا إلى أنه كانت هناك بكل وضوح آلية سلسة تم الاتفاق عليها خلال الجولة الأولى؛ لكن ماحدث بعد ذلك يتعلق بوضع اشتراطات لها العلاقة بالجغرافية التي كانت سببًا بالعرقلة.

وأعرب عن أملة بأن يكون هناك حلحلة لهذه المسألة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والأهم عدم الربط مابين موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة وفقًا لقوله؛ لأن البلاد تحتاج لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فالمشكلة بالأشخاص الموجودين وليس بالآليات.

كما أضاف: “من خلال جلسات الحوار لم نلاحظ أي نوع من ممارسة الضغوطات على الأعضاء، المنطق يقول: إن ستيفاني وليامز لديها رأي يجب أن نعمل به، وبالفعل القضية ليبية خالصة ويجب أن نصل لحل، فالبعثة تعمل تحت عضوية مجلس الأمن وخمس دول كبرى، وهي لم تستطع إيقاف الحرب؛ لذلك لا أعتقد انها تستطيع فرض السلام”.

وأوضح أن المشكلة داخلية داخل لجنة الحوار والجميع يحاول الوصول لآلية مرضية، منوهًا إلى أن اللجنة القانونية تكلمت بشكل عام خلال اجتماعها وقامت بعمل جيد، ويتوقع أن تقوم بإحالة تقارير تفصيلية للأعضاء في ما يخص هذا المسار.

واختتم حديثه مبينًا أن اللجنة مناطة بالتواصل مع مجلسي النواب والدولة في هذا المسار، مشيرًا إلى أنه ومن خلال الاجتماع السابق، التقى أعضاء لجان الحوار مع عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات لمناقشة التجهيزات اللازمة لإجراء للانتخابات الوطنية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية