الحكومة المؤقتة تفتتح مقرا جديدا لنيابة البيضاء الكلية

أخبار ليبيا 24

افتتح رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالله الثني، اليوم الأحد، مقر نيابة البيضاء الكلية ووجه تعليماته لوزارة العدل بأن يكون هناك نموذجا موحدا للمحاكم والنيابات لتتبنى الحكومة تنفيذه.

وبحسب إعلام الحكومة يحوي المبني الذي جرى إنجازه في مدة لا تتجاوز العام على ثلاثة طوابق وعدد 35 مكتبا ومنظومة مراقبة لجميع مرافق المبني.

كما يحتوي المبنى شبكة اتصالات الإنترنت وبدالة اتصالات رئيسية تم ربطها بجميع مكاتب المبني ومولد كهربائي خاص بالمبني وموقف خاص بالنيابة الكلية.

وحضر مراسم الافتتاح تم بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس إدارة التفتيش القضائي مفتاح القوي، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي.

كما حضره وكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ووكيل شؤون ديوان وزارة العدل عيسى الصغير وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية ورؤساء المحاكم والنيابات والإدارات بالمجلس.

وعلى هامش مراسم الافتتاح تم تكريم رئيس الحكومة بمنحه درعا مقدما من مدير إدارة خدمات الهيئات القضائية البيضاء، تقديراً لجهوده ودعمه لوزارة العدل بالحكومة الليبية التي ساهمت في إنجاز عدة مباني مجهزة ومصممة بطريقة حديثة لجهاز القضاء.