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عودة الدراسة في مدارس الزنتان وفق الإجراءات الوقائية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

استقبلت مدارس التعليم بالزنتان طلبتها تحت إجراءات وقائية مشددة، تمثلت في التعقيم وارتداء الكمامات، إلى جانب استحداث طريقة لتقسيم الطلبة بالفصل الواحد على مجموعتين بواقع 3 أيام في الأسبوع لكل مجموعة، مع مراعاة التباعد الجسدي بين الطلبة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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