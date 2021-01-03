عودة الدراسة في مدارس الزنتان وفق الإجراءات الوقائية

استقبلت مدارس التعليم بالزنتان طلبتها تحت إجراءات وقائية مشددة، تمثلت في التعقيم وارتداء الكمامات، إلى جانب استحداث طريقة لتقسيم الطلبة بالفصل الواحد على مجموعتين بواقع 3 أيام في الأسبوع لكل مجموعة، مع مراعاة التباعد الجسدي بين الطلبة.

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