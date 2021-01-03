وصول المستلزمات المدرسية إلى مخازن التعليم بأجدابيا

شرعت مصلحة التقنيات بوزارة التعليم في توزيع المستلزمات المدرسية على الفروع والبلديات، حيث وصل عدد من المستلزمات تباعا إلى مخازن التعليم باجدابيا، وذلك لسد العجز، واستعدادا للموسم الدراسي الجديد.

وقال مدير شؤون مخازن التعليم فرع اجدابيا، فتحي الذيب، إن المصلحة بدأت بتوصيل عدد من المستلزمات، وهي مقاعد زوجية، وطاولة المعلم بالكرسي، وسبورات وأقلام، مضيفا أن الكتاب المدرسي متوفر بنسبة 95%، عدا كتب الصف الخامس، وسيباشر التوزيع فور وصول المعدات المدرسية المخصصة لاجدابيا.

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