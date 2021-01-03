الرعيض: وفد من رجال الأعمال الليبيين سيزور مصر فبراير القادم

قال عضو مجلس النواب المقاطع، ورئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في طرابلس، محمد الرعيض، إن وفدا من رجال الأعمال الليبيين سيزور القاهرة في فبراير القادم لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب المصري في مختلف القطاعات.

وأضاف الرعيض في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24” إن الوفد سيتكون من رجال أعمال يعملون في قطاعات مواد البناء والأغذية وغيرها من القطاعات من غرب وشرق وجنوب البلاد.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة في طرابلس، أهمية زيارة وفد اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا إلى العاصمة في 27 ديسمبر الماضي، معتبرا إياها إشارة إيجابية من مصر لتعزيز التعاون وتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين، على حد قوله.