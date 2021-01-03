الثني يشرف على مراسم افتتاح نيابة البيضاء الكلية 

افتتح رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس، مقر نيابة البيضاء الكلية بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس إدارة التفتيش القضائي المستشار مفتاح عبد القوي، وعدد من المسؤولين.
كما حضر الافتتاح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم والنيابات والإدارات بالمجلس.
وعقب الافتتاح تجول الثني داخل المبنى وأروقته، كما كان له لقاء بأعضاء الهيئات القضائية، ألقيت فيه عدة كلمات، ومن خلاله وجه تعليماته لوزارة العدل بأن يكون هناك نموذج موحد للمحاكم والنيابات لتتبنى الحكومة تنفيذه.
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