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الثني يشرف على مراسم افتتاح نيابة البيضاء الكلية 

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

افتتح رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس، مقر نيابة البيضاء الكلية بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء – رئيس إدارة التفتيش القضائي المستشار مفتاح عبد القوي، وعدد من المسؤولين.
كما حضر الافتتاح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم والنيابات والإدارات بالمجلس.
وعقب الافتتاح تجول الثني داخل المبنى وأروقته، كما كان له لقاء بأعضاء الهيئات القضائية، ألقيت فيه عدة كلمات، ومن خلاله وجه تعليماته لوزارة العدل بأن يكون هناك نموذج موحد للمحاكم والنيابات لتتبنى الحكومة تنفيذه.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • إنتم لم تنفذوا القصاص في الاحكام الشرعية …. وهذا السبب الرئيسي في تكرار نفس الخطأ والفساد ـ يعني تعب سنة للاصلاح ـ وشهر فساد وتخريب ـ والنواب زي المراجيح ـ وأمن مخلين البلاد مرتع لكل من هب وذب ـ وجيش همهم الفلوس بايعين ذمتهم لنسونهن . مداهنين . وكتابة عالحيوط ـ وكلاب مريضة فالشوارع لين جاكم الطاعون من الاجانب .

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