باشاغا يشدد على ضرورة بسط الأمن في الجنوب الليبي

التقى وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “فتحي باشاغا”، اليوم الأحد، رئيس تجمع التبو “حسين الشريف” والوفد المرافق له.

وأكد باشاغا على ضرورة بسط الامن والأمان داخل ربوع الجنوب الليبي والمجاهرة به لضبط كافة الظاهر السلبية والهدامة التي من شأنها تهدد أمن البلاد عامة والامن الوطني خاصةً، لكي يعم الأمن كافة مناطق الجنوب الليبي وكل مناطق ليبيا، وينعم المواطنين بالأمن والطمأنينة.

وأعطى وفد التبو لباشاغا نبذة حول الأوضاع الأمنية في المنطقة وما يعانيه الجنوب الليبي من عراقيل وصعوبات تمس الحياة اليومية للمواطن.