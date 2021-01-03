شكشك يطالب “السراج” بتعديل نسبة التأمين الطبي من 5% إلى 2%

طالب رئيس ديوان المحاسبة، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج بإعادة النظر في قسط التأمين الطبي المفروض على الجهات الصحية العامة مقابل تغطية المسؤولية الطبية.

وقال ديوان المحاسبة في إيجاز صحفي رصدته “الساعة 24″، إن شكش وجه خطابا للسراج الأربعاء الماضي بهذا الشأن، من أجل الحد من ممارسات الفساد المالي والإداري المرتكب من قبل الجهات الصحية وشركات التأمين.

وأوضح شكشك في خطابه أن نسبة التأمين الطبي بمقدار 5% من دخل العنصر الطبي أكبر مما يجب أن تكون عليه، وترتب عليه قيام شركات التأمين بإبرام عقود تأمين مع المنشآت الطبية الممولة من الخزانة العامة، ومنحها نسب استرجاع من قيمة أقساط التأمين الطبي الشهرية تتجاوز 80% بالمخالفة للوثائق واللوائح، واستخدام المبالغ المرجعة في أوجه صرف تسييرية ولأغراض شخصية.

وتوقع شكشك في خطابه أن تكون نسبة التأمين المناسبة 2% يتحمل العنصر الطبي منها 1% وجهة العمل 1%.