الثني يبحث مع “عقوب” تقرير وزارة الصحة لعام 2020

استلم رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي، وخطة عمل الوزارة للعام الحالي.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبة، تسلم الثني التقرير خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، وقدم وزير الصحة لرئيس مجلس الوزراء التقرير السنوي للعام 2020، والخطة الموضوعة للعام القادم 2021 ميلادي.

وتضمن التقرير إحصائيات عمل للمستشفيات التي تدار بعملية شراء الخدمة، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، كما تضم التقرير أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العقم بالجبل الأخضر.

وتناول الاجتماع تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، و تطوير مركز الكلى ببنغازي، وناقش الاجتماع عمل إدارة التفتيش بوزارة الصحة ودعمها للقيام بواجبها على الوجه الأكمل، ودراسة دعم العناصر الطبية التي ترغب بالعمل في المستشفيات التعليمية بالمدن.

وتطرق الاجتماع بالدراسة لحل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات و مراكز العزل الصحي، وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأمين الصحي، المقررة في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية.