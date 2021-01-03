رسمياً|حكومة الوفاق تعتمد زيادة المرتبات بنسبة 20%..تعرف على الجهات المشمولة والمستثناة – مستند

اصدر مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني القرار الخاص بزيادة المرتباب بنسبة 20% والذي يحمل الرقم 15 لسنة 2020م.

ونص قرار مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الخاص بزيادة مرتبات العاملين في عدد من الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الاجمالي ممن يسري عليهم جدول المرتبات المرفق بقرار اللجنة الشعبية العامة “سابقا” رقم 27 لسنة 2011 المشار إليه في القرار.

واضافت المادة الثانية من القرار أن يُستثنى من هذا القرار الجهات التي تنظم المعاملة المالية للعاملين بها جداول مرتبات خاصة أو منحت لهم علاوة تمييز أو العاملين بالخارج .

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