إزالة عدد من القذائف من منزل بطريق المطار في بني وليد

تمكن أعضاء هيئة السلامة الوطنية بمدينة بني وليد، اليوم الأحد، من إزالة عدد من القذائف صغير ة ومتوسطة الحجم من أحد المنازل قرب المدرسة الثانوية الصناعية بمنطقة طريق المطار.

وأوضح مصدر بهيئة السلامة ببني وليد لـ«بوابة الوسط» أن عملية الإزالة جرت بعد ورود بلاغ من صاحب المنزل بوجود بعض القذائف الغير متفجرة حيث توجه أعضاء الهيئة لإزالتها وتجميعها مع باقي القذائف التي جمعت في السابق للتخلص منها.

وأشار المصدر إلى أن هناك فريقا من هيئة السلامة الوطنية سيتابع عملية حصر وتجميع المخلفات الحربية تمهيدا للتخلص منها بالطرق المتبعة من قبل أعضاء الهيئة، مطالبا الأهالي بضرورة عدم مساس أي أجسام غريبة يتم العثور عليها في مناطق وأودية بني وليد.

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