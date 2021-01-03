الحكومة المؤقتة تستلم تقرير وزارة الصحة لعام 2020 وخطة عملها لـ 2021

أخبار ليبيا 24

استلم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي، وخطة عمل الوزارة للعام الحالي.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بالحكومة الليبية في بيان له، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة استلم التقرير يوم الخميس الماضي خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الصحة سعد عقوب.

وقدم وزير الصحة لرئيس الحكومة التقرير السنوي للعام 2020، والخطة الموضوعة للعام القادم 2021 ميلادي، وتضمن التقرير إحصائيات عمل للمستشفيات التي تدار بعملية شراء الخدمة، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية.

كما تضم التقرير أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العقم بالجبل الأخضر، وتناول الاجتماع تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، وتطوير مركز الكلى ببنغازي.

وناقش الاجتماع عمل إدارة التفتيش بوزارة الصحة ودعمها للقيام بواجبها على الوجه الأكمل، ودراسة دعم العناصر الطبية التي ترغب بالعمل في المستشفيات التعليمية بالمدن، وتطرق الاجتماع بالدراسة لحل مشكلة الأكسجين الطبي بالمستشفيات ومراكز العزل الصحي.

وخلص الاجتماع الى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم 20 لسنة 2010 ميلادي، بشأن التأمين الصحي، المقررة في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الليبية.