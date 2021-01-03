إيقاف العمل مؤقتا بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

أعلن محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، عن الشروع في بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض بسعر الصرف الجديد اعتبارا من اليوم، بقيمة 4 دنانير و480 درهما مقابل الدولار، جاء ذلك في رسالة وجهها للمجلس الرئاسي.

من جهته أوقف المجلس الرئاسي العمل مؤقتا بالقرار رقم 1300 لسنة 2018، بشأن فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه، لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد.

جاء ذلك في قرار المجلس الرئاسي رقم 983 لسنة 2020، والذي نص أن يعمل به اعتبارا من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة المصرف المركزي، وذلك من الثالث من يناير الجاري، وأن على الجهات المختصة تنفيذه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا