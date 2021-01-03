الثني يعد “العامة للمناطق الصناعية” بتوفير مقر دائم للهيئة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، سير عمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص، مع وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار عبدالكريم الحضيري، وأعضاء مجلس الإدارة بالهيئة.

وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، اليوم الأحد، يأتي الاجتماع في إطار متابعة “الثني” لعمل المؤسسات والهئات والمصالح العامة وتقييم أدائها بما يكفل تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه، وقد ناقش الاجتماع أبرز المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الهيئة وسبل حلها بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها.

وتتمثل أبرز المشاكل التي تواجهها الهيئة في عدم وجود مقر دائم لها، إضافة إلى المشاكل المالية والإدارية وكيفية التغلب عليها، وقد أكد رئيس وأعضاء الهيئة على استعدادهم التام لتفعيل دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية لتكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.

وأصدر الثني تعلماته للجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم للهيئة ة لتمكينها من تنفيذ المهام المناطه بها، كما شدد على ضرورة توفير مقر دائم للهيئة ة لاسيما وأنها أنشئت منذ العام 2006 بقرار من اللجنة الشعبية العامة (سابقا) ومقرها بنغازي، وبالتالي أصبح من الضروري توفير مقر دائم وملائم لها بالتسيق مع الجهات المعنية.