الثني يعد “العامة للمناطق الصناعية” بتوفير مقر دائم للهيئة

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، سير عمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية، وذلك خلال اجتماع عقده بالخصوص، مع وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار عبدالكريم الحضيري، وأعضاء مجلس الإدارة بالهيئة.
وبحسب إيجاز صحفي للحكومة الليبية، اليوم الأحد، يأتي الاجتماع في إطار متابعة “الثني” لعمل المؤسسات والهئات والمصالح العامة وتقييم أدائها بما يكفل تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه، وقد ناقش الاجتماع أبرز المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الهيئة وسبل حلها بما يمكنها من أداء دورها المنوط بها.
وتتمثل أبرز المشاكل التي تواجهها الهيئة في عدم وجود مقر دائم لها، إضافة إلى المشاكل المالية والإدارية وكيفية التغلب عليها، وقد أكد رئيس وأعضاء الهيئة على استعدادهم التام لتفعيل دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية لتكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني.
وأصدر الثني تعلماته للجهات المعنية بتقديم الدعم اللازم للهيئة ة لتمكينها من تنفيذ المهام المناطه بها، كما شدد على ضرورة توفير مقر دائم للهيئة ة لاسيما وأنها أنشئت منذ العام 2006 بقرار من اللجنة الشعبية العامة (سابقا) ومقرها بنغازي، وبالتالي أصبح من الضروري توفير مقر دائم وملائم لها بالتسيق مع الجهات المعنية.
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