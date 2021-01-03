بلدية بنغازي تناقش ملف النظافة العامة مع الشركات المختصة

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر بوجواري، عددا من الشركات الخاصة العاملة في مجال النظافة العامة بالبلدية، لمناقشة العراقيل التي تواجه سير العمل بملف النظافة العامة.

وأصدر بوجواري تعليماته بتشكيل عدد من فرق العمل للمرور بشكل دوري على الشركات المتعاقد معها للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات المطلوبة، مشددا على دور المجالس المحلية في أعمال الرقابة على الشركات العاملة في مجال النظافة، حيث تم تخصيص أرقام للبلاغات عن تقصير تلك الشركات.

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