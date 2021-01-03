ملتقى علمي حول طب الأطفال في بنغازي

احتضنت قاعة فينسيا في مدينة بنغازي، ملتقى علمياً حول طب الأطفال تحت شعار “ملتزمون بمستقبل أطفالنا”.

وتضمن الملتقى، الذي نظمته شركة الحكيم للأدوية والمستلزمات الطبية بالتعاون مع قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة بنغازي، عددا من الأوراق البحثية في كافة مجالات التخصص المختلفة ألقاها نخبة من أعضاء هيئة التدريس بقسم طب الأطفال في جامعة بنغازي.

وكان فيروس كورونا، الذي رافق العالم طيلة العام الماضي، حاضراً خلال الأوراق البحثية التي طرحت سبل التعامل مع الأطفال المصابين بفيروس كورونا وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، كما تخلل الملتقى تكريم عدد من الشخصيات التي قدمت ورقات العمل.

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