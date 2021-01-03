أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، إعادة جدولة المواعيد الانتخابية لبلديتي تاجوراء وصبراتة، حيث تقرر أن يكون موعد الصمت الانتخابي يوم الجمعة الموافق للخامس عشر من الشهر الجاري، وموعد الاقتراع يوم السبت الذي يليه، هذا وقررت اللجنة أيضا تمديد تسجيل الناخبين حتى يوم الخميس القادم الموافق للسابع من يناير.

تأتي هذه الخطوة استنادا لقرار المجلس الرئاسي رقم تسعمئة وخمسة وثمانين، بشأن تسهيل عمل اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، وإعلان جدول امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي.

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