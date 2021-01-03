إجراء مسحة «كورونا» لمهاجرين بمركز إيواء في طرابلس قبل إعادتهم إلى مالي

جرى صباح اليوم الأحد، إجراء مسحة الأنف الخاصة بفيروس كورونا المستجد «COVED_19» لمهاجرين بمركز إيواء طريق السكة في العاصمة طرابلس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك استعدادا لعودتهم إلى مالي.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن المهاجرين الماليين تأتي استعدادا لعودتهم إلى مالي المقررة جوا يوم 5 يناير الجاري عبر الرحلة المتجهة من مطار معيتيقة الدولي إلى مطار العاصمة باماكو.

وأوضح المصدر أن عودة المهاجرين الماليين إلى بلادهم تأتي «ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين برعاية المنظمة الدولية للهجرة IOM»، مشيرا إلى أن التحاليل الطبية التي أجريت للمهاجرين تمت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومركز يوغرتين الطبي.

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