وليامز : تم تشكيل لجنة استشارية لملتقى الحوار، والانتخابات في موعدها

أعلنت المبعوثة الأممية في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أمس، عن تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وستتولى اللجنة مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى وليامز قالت إن موعد الانتخابات في ديسمبر القادم يبقى أمرا ثابتا ومبدأ إرشاديا وهدفا لا يمكن التخلي عنه.
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قناة ليبيا
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