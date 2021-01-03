الثني يتسلم التقرير السنوي لوزارة الصحة

تسلم رئيس الحكومة عبد الله الثني، التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي، وخطة عملها للعام الحالي، وذلك خلال اجتماعه في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء ببنغازي مع وزير الصحة سعد عقوب.
هذا وتضمن التقرير إحصائيات عمل المستشفيات التي تدار بعملية شراء الخدمات، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، إضافة إلى أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العقم بالجبل الأخضر.
الاجتماع ناقش كذلك تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، وتطوير مركز الكلى في بنغازي، وخلص إلى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم عشرين لسنة ألفين وعشر بشأن التأمين الصحي.
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