الثني يتسلم التقرير السنوي لوزارة الصحة

تسلم رئيس الحكومة عبد الله الثني، التقرير السنوي لعمل وزارة الصحة عن العام الماضي، وخطة عملها للعام الحالي، وذلك خلال اجتماعه في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء ببنغازي مع وزير الصحة سعد عقوب.

هذا وتضمن التقرير إحصائيات عمل المستشفيات التي تدار بعملية شراء الخدمات، وكافة المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية، إضافة إلى أوضاع مشروع صيانة مستشفى الأطفال بنغازي، ومركز العقم بالجبل الأخضر.

الاجتماع ناقش كذلك تحديد موعد افتتاح مستشفى البريقة العام، وتطوير مركز الكلى في بنغازي، وخلص إلى ضرورة التعجيل بإصدار لائحة تنفيذية للقانون رقم عشرين لسنة ألفين وعشر بشأن التأمين الصحي.

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