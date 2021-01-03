باشاغا يبحث مع رئيس تجمع التبو الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي

أكد وزير داخلية حكومة الوفاق “فتحي باشاغا” على ضرورة بسط الامن والأمان داخل ربوع الجنوب الليبي والمجاهرة به لضبط كافة الظاهر السلبية والهدامة التي من شأنها تهدد أمن البلاد عامة والامن الوطني خاصةً، لكي يعم الأمن كافة مناطق الجنوب الليبي وكل مناطق ليبيا، وينعم المواطنين بالأمن والطمأنينة.

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، جاء ذلك خلال استقبال باشاغا لرئيس تجمع التبو “حسين الشريف” والوفد المرافق له، والذين قدموا له نبذة حول الأوضاع الأمنية في المنطقة وما يعانيه الجنوب الليبي من عراقيل وصعوبات تمس الحياة اليومية للمواطن.