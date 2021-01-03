ألمانيا تناقض مبادئها وتصدر أسلحة لدول تنتهك الحظر المفروض على ليبيا

أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية، أن الحكومة وافقت في عام 2020 على تصدير أسلحة تزيد قيمتها على مليار يورو إلى دول تلعب دوراً في الصراعات الدائرة بليبيا و اليمن .

يذكر أن معظم صادرات الأسلحة تذهب إلى مصر (752 مليون يورو)، في المرتبة الثانية تأتي قطر والإمارات العربية المتحدة، اللتين زودتهما برلين بأسلحة بقيمة 305.1 و 51.3 مليون يورو على التوالي.

كما تمت الموافقة على شحنات بقيمة 23.4 و 22.9 مليون يورو للكويت وتركيا، بالإضافة إلى ذلك، سمحت الحكومة بتصدير أسلحة بقيمة 1.7 و 1.5 مليون يورو للأردن والبحرين.

وفي هذا الصدد، انتقد النائب عن حزب “الخضر” أوميد نوريبور التناقضات “بين الأقوال والأفعال” للحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية وافقت على تصدير الأسلحة إلى الدول التي تنتهك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

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