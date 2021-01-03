بدعم أممي ومحلي.. تفعيل المركز الصحي “قاليل” في صبراتة

أقيم في المركز الصحي قاليل بمدينة صبراتة، احتفالية تكريمية بمناسبة إعادة افتتاح وتفعيل المركز بعد إنهاء أعمال الصيانة بدعم من منظمة يونيسف والمجلس التسييري صبراتة وإدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

ويُقدم المركز الصحي قاليل خدماته لمرضى السكري لدى كبار السن والأطفال ويضم عيادة لأمراض النساء، حيث يوفر جهاز الموجات فوق الصوتية لمتابعة الحوامل، أيضا عيادة للعيون وأخرى للأسنان علاوة على صيدلية ومختبر للتحاليل الطبية وعيادة الجراحة والمداواة.

وشهدت الاحتفالية تكريم جهات عامة وخاصة وشخصيات ممن كان لهم الفضل في صيانة المركز وتفعيله من جديد، لتقديم الخدمات السريعة للمرضى والمترددين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من نقص في الخدمات الصحية وخصوصا بعد جائحة فيروس كورونا.

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