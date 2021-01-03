الفيتوري غريبيل: “داخلية الوفاق” جاهزة لتأمين خطوط التماس بعد انسحاب “القوات العسكرية”

قال عضو اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” عن حكومة الوفاق، الفيتوري غريبيل، إنه تم تنسيق سحب ما أسماها “القوات العسكرية” من خطوط التماس وكل التمركزات وفق المتفق عليه.

وأضاف غريبيل في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، أن سبب التأخير في سحب القوات هو تمركزها في مساحات شاسعة، فالأمر يحتاج إلى وقت وتكاتف وجهد، على حد زعمه.

وشدد عضو اللجنة العسكرية المشتركة، على وجوب تأمين المواطنين القاطنين بالمناطق التي ستنسحب منها هذه القوات وألا تترك خالية من أي مظاهر تأمينية.

وادعى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق جهزت القوة الأمنية التي ستؤمن هذه المناطق بعد عملية الانسحاب.