فوز مسرحية الكاتب الليبي معتز بن حميد بالترشح لجائزة الهيئة العربية للمسرح

عبدالله الزائدي – بوابة إفريقيا الإخبارية |

03 January, 2021

أعلنت الهيئة العربية للمسرح اليوم عن المترشحين لقائمة العشرين عن العام 2020 لمسابقة تأليف النص المسرحي لفئتي (الموجه للكبار و الموجه للأطفال) في نسختها 13.

وفاز نص الكاتب الليبي معتز بن حميد ( كتاب الأمنيات ) بالترشح ضمن قائمة العشرين لفئة النص المسرحي الموجه للأطفال والتى تقدم لها مائتان وسبعة وسبعون كاتبا عربيا.

ووفق بيان الهيئة فإن هذه الدورة سجلت أعلى عدد للنصوص المتقدمة للترشح في الفئتين الكبار والصغار بإجمالي 535 نصا مسرحيا

وستعلن الهيئة في العاشر من يناير الجاري ضمن احتفال تنظمها بمناسبة اليوم العربي للمسرح النتائج النهائية التي ستحدد الفائزين بالمراتب الثلاثة الأفضل في الفئتين.

يذكر أن الهيئة العربية للمسرح هيئة غير حكومية ولا ربحية تعنى بشؤون المسرح العربي، أنشئت عام 2007 بمبادرة من الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم الشارقة ، والمقر الدائم للهيئة و أمانتها العامة بمدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة ، و ترتبط بصلة وثيقة بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

وتعتبر مسرحية ( كاتب الامنيات ) أول نص مسرحي للطفل يكتبه معتز بن حميد ، بعد أن كتابته في مجال قصص الأطفال.