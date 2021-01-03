غريبيل: انسحاب المرتزقة يحتاج لمزيد من الوقت

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال آمر القوة المشتركة بالمنطقة الغربية وعضو وفد حكومة الوفاق في لجنة “5+5” الفيتوري غريبيل، إن عملية سحب المرتزقة تحتاج لمزيد من الوقت والاتفاق على آليات سحب هذه القوات من كافة أنحاء البلاد.

غريبيل أشار إلى أن المراقبين الدوليين المُكلفين من قبل الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار لن يكونوا بعدد كبير وستكون مهمتهم مراقبة ترتيبات الاتفاق والمحافظة على العمل بعد التنفيذ فقط.

وذكر في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين، إن التنسيق يجري حاليًا لبدء سحب القوات العسكرية من كل التمركزات والتجمعات المتفق عليها، لافتًا إلى أن التأخير في سحب القوات هو توزيعها في مناطق ومساحات شاسعة وأن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد.

وأكد على وجوب تأمين المواطنين القاطنين بالمناطق التي ستنسحب منها هذه القوات وعدم تركها خالية من أي مظاهر أمنية فجأة، وأن هذه الإجراءات تحتاج إلى ترتيب وضمان وهو ما يحدث الآن من تطوير ومناقشات.

وأضاف أن داخلية الوفاق جهزت القوة الأمنية التي ستؤمن هذه المناطق، بعد عملية الانسحاب وتحتاج فقط إلى توفير بعض الأمور اللوجستية مثل الإقامة والتموين وغيرها، مُشيرًا إلى أنهم سيجتمعون من جديد بعد إتمام هذه المرحلة للتطرق إلى مرحلة جديدة ووضع بنودها ليتم تنفيذها.