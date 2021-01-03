رئيس مجلس الوزراء يبحث سيّر عمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية

بنغازي 03 يناير 2021 (وال)- بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، سير عمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية خلال اجتماع عقده بالخصوص.

هذا وضم الاجتماع وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار عبد الكريم الحضيري، وأعضاء مجلس الإدارة بالهيئة.

وناقش الاجتماع أبرز المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تُواجه عمل الهيئة، وسُبل حلها بما يُمكنها من أداء دورها المنوط بها.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة السيد الرئيس لعمل المؤسسات والهيئات والمصالح العامة، وتقييم أدائها بما يُكفل تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه.

وتتمثل أبرز المشاكل التي تواجهها الهيئة في عدم وجود مقر دائم لها، إضافة إلى المشاكل المالية والإدارية وكيفية التغلب عليها.

وبدوره، أكد السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، استعدادهم التام لتفعيل دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية، لتكون رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني.

وأصدر السيد الرئيس تعليماته للجهات المعنية، بتقديم الدعم اللازم للهيئة لتمكينها من تنفيذ المهام المناطه بها.

وشدد السيد الرئيس على ضرورة توفير مقر دائم للهيئة، لاسيما وأن الهيئة أنشئت منذ العام 2006 بقرار من اللجنة الشعبية العامة “سابقًا” ومقرها بنغازي، وبالتالي أصبح من الضروري توفير مقر دائم و ملائم لعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية. (وال- بنغازي) ر ت

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