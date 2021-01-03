رئيس مجلس الوزراء يبحث سيّر عمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية

بنغازي 03 يناير 2021 (وال)- بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني، سير عمل الهيئة العامة للمناطق الصناعية خلال اجتماع عقده بالخصوص.
هذا وضم الاجتماع وزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة المستشار عبد الكريم الحضيري، وأعضاء مجلس الإدارة بالهيئة.
وناقش الاجتماع أبرز المشاكل والصعوبات والعراقيل التي تُواجه عمل الهيئة، وسُبل حلها بما يُمكنها من أداء دورها المنوط بها.
ويأتي الاجتماع في إطار متابعة السيد الرئيس لعمل المؤسسات والهيئات والمصالح العامة، وتقييم أدائها بما يُكفل تقديم خدماتها للمواطن على أكمل وجه.
وتتمثل أبرز المشاكل التي تواجهها الهيئة في عدم وجود مقر دائم لها، إضافة إلى المشاكل المالية والإدارية وكيفية التغلب عليها.
وبدوره، أكد السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، استعدادهم التام لتفعيل دور الهيئة العامة للمناطق الصناعية، لتكون رافدًا من روافد الاقتصاد الوطني.
وأصدر السيد الرئيس تعليماته للجهات المعنية، بتقديم الدعم اللازم للهيئة لتمكينها من تنفيذ المهام المناطه بها.
وشدد السيد الرئيس على ضرورة توفير مقر دائم للهيئة، لاسيما وأن الهيئة أنشئت منذ العام 2006 بقرار من اللجنة الشعبية العامة “سابقًا” ومقرها بنغازي، وبالتالي أصبح من الضروري توفير مقر دائم و ملائم لعمل الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية. (وال- بنغازي) ر ت
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