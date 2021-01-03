وفد من «الإمداد الطبي» يتفقد الأوضاع الصحية بمستشفى بالخاثر القروي

قام وفد رفيع المستوى من جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية، برئاسة الدكتور أحمد أبورتيمة رئيس مجلس إدارة الجهاز والدكتور عبدالحميد التختاش نائب رئيس الجهاز، أمس السبت، بزيارة ميدانية لمستشفى بالخاثر القروي؛ للاطلاع على سير العمل به والخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين بالمنطقة والمناطق المجاورة.

وبحسب بيان صادر عن جهاز الإمداد الطبي، فإن الزيارة شارك فيها جمال الماقني مدير إدارة المعدات الطبية وناصر الشريف مدير إدارة المخازن الطبية ومحمد الطرابلسي مدير مكتب رئيس الجهاز وسالم امحمد الفيتوري رئيس قسم التوزيع.

وكان في استقبالهم عبدالمنعم أسويكر يحيى مدير المستشفى، الذي رحب بهم في رحاب المستشفى شاكرا الدور الكبير والدعم الذي تلقاه المستشفى من الحكومة الليبية متمثلة في رئيس الوزراء عبدالله الثني والدكتور سعد عقوب وزير الصحة، إضافة للدعم اللامحدود الذي تلقاة المستشفى من جهاز الإمداد الطبي من خلال توفير الأجهزة والأدوية.

وخاض الفريق جولة شملت أقسام المستشفى المختلفة ومخازن الأدوية أبدوا إعجابهم الشديد بما يقدم من خدمات، وثمن الدكتور برتيمة، عالياً الخدمات الكبيرة التي يقدمها المستشفى للمواطنين بفضل الحكمة ومهنية عناصره الطبية والطبية المساعدة، مبديا استعداد الجهاز على تقديم كافة الإمكانيات للارتقاء أكثر بالخدمات الطبية داخل المستشفى.