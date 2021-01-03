الحليق: سيالة طلب من روسيا دعم الاتفاقيات المبرمة بين الليبيين

قال نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية رئيس قبيلة الزوي، السنوسي الحليق الزوي، إن وزير الخارجية بحكومة الوفاق غير المعتمدة، محمد الطاهر سيالة طلب من روسيا دعم الاتفاقيات المبرمة ضمن مفاوضات لجنة 5+5 بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الزوي أن سيالة طالب خلال زيارته إلى موسكو كل الأطراف الدولية الدعوة إلى التسوية السلمية والمساعدة في خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.

يُذكر أنّه بعد جولات تفاوضية عديدة بين الطرفين على مدار الأعوام الماضية، توصل المشاركون في اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بلجنة 5+5، خلال محادثات في جنيف في أكتوبر الماضي، إلى عدد من الاتفاقات أبرزها فتح الطرق واستئناف الحركة الجوية المنتظمة بين طرابلس وبنغازي، ووقف دائم لإطلاق النار في عموم الأراضي الليبية.

ولفت الزوي إلى أنه يتابع التحركات الدولية المستمرة خلال الفترة الأخيرة بشأن الملف الليبي وتفعيل العلاقات الدبلوماسية مع الوفاق غير المعتمدة وتكثيف المساعي الإقليمية والتحركات الدولية في الأيام الأخيرة، موضحا أنها تسير كلها في اتجاه الدعوة إلى وقف العمليات القتالية مقابل دعم الحل السياسي بشأن الملف الليبي.

واعتبر الزوي أن هذه التحركات على مسار الحوار السياسي الليبي سيكون لها تأثيرات إيجابية تشهدها عواصم عربية وغربية أدت إلى وقف إطلاق النار في ليبيا ودعم كل المسارات التفاوضية للوصول لتسوية سياسية شاملة في ليبيا لإنهاء التصعيد العسكري.

وكان سيالة قد قام بزيارة موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية على الساحة الليبية.

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