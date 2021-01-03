تركيا تعلن انطلاق تدريب قوات الوفاق على “الدفاع تحت الماء”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الأربعاء، أن جنودا ليبيين تلقوا تدريبات الدفاع تحت الماء، على يد مدربين أتراك، في مركز الخمس للتدريب البحري المشترك في ليبيا.

وفي تغريدة نشرتها، قالت الوزارة عبر موقع “تويتر”: “نواصل تقديم التدريبات لعناصر قوات الوفاق في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية الموقعة بين البلدين”.

الوزارة أوضحت أنه في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية نقدم تدريب “مرحلة تدمير.. تدريب الدفاع تحت الماء” لأفراد قوات البحرية بالوفاق تستمر لمدة خمس أسابيع.

كما لفت البيان إلى استمرار دورة أخرى في مجال عمل خفر السواحل انطلقت في العشرين من ديسمبر الحالي ومدتها 6 أسابيع.

وأضافت “يدرب أفراد من قيادة القوات البحرية التركية جنودا ليبيين على الدفاع تحت الماء في مدينة الخمس التي تبعد حوالي 135 كم شرق مدينة طرابلس”.

وأشارت الوزارة إلى أن تركيا تواصل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعسكريين الليبيين.

يشار إلى أن هذه التدريبات تأتي في خرق إضافي جديد لاتفاق جنيف واجتماعات اللجنة العسكرية 5+5 لوقف إطلاق النار في ليبيا، واستمرا التواجد التركي و تدريب ميليشيات والتنظيمات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق.