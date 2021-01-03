«الحرس البلدي» يشن حملة موسعة بمدينة بنغازي

شن جهاز الحرس البلدي في بنغازي، حملة إزالة موسعة خلال الأسبوع الجاري استهدفت الخرسانات غير القانونية الأرصفة والطرقات بمدينة بنغازي .

وبحسب بيان صادر عن الجهاز البلدي، اليوم الأحد، فإن الحملة تم خلالها إقفال المعاهد غير المرخصة والتي وجهت شكاوى للجهاز من قبل أهالي المنطقة، ومن المجلس المحلي كونها تتسبب في ازدحام وفوضى شديدة واستغلال الأرصفة المشاة من رواد هذه المعاهد .

وحذرت غرفة عمليات جهاز الحرس البلدي، من استغلال رصيف العام أو إنشاء أي تحويرات أو أعمال خرسانية فوق أو على جوانب الرصيف العام وعدم وقوف المركبات الآلية فوق الأرصفة ومساحات الخضراء ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.