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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تفتح باب التقنين لأصحاب المختبرات الخاصة غير المرخصة

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

وجهت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الأحد، نداءًا إلى أصحاب المختبرات الخاصة غير المرخصة.

وناشدت اللجنة، الراغبين من هؤلاء في الحصول على إذن موقت لمزاولة العمل، لإجراء الكشوفات اليومية عن فيروس كورونا المستجد، التوجه إلى مقر اللجنة بمستشفى طرابلس المركزي (قسم التخدير سابقا)، لاستلام نموذج طلب التقديم للحصول على إذن المزاولة، وفق ما نشرته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأوضحت اللجنة أن عملية استقبال الراغبين في تقنين أوضاعهم سيكون خلال أسبوع من تاريخ الإعلان الصادر في 3 يناير 2021.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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