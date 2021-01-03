باشاغا يؤكد ضرورة بسط الأمن في الجنوب

أطلَعَ رئيس تجمع التبو حسين الشريف والوفد المرافق له، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية وما تعانيه من عراقيل وصعوبات تمس الحياة اليومية للمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الوفد وباشاغا، في طرابلس، الأحد، أكد فيه الوزير “على ضرورة بسط الامن والأمان داخل ربوع الجنوب الليبي والمجاهرة به لضبط كافة الظاهر السلبية والهدامة التي من شأنها تهدد أمن البلاد عامة والامن الوطني خاصةً”.

وبحسب بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد شدد باشاغا على أهمية أن “يعم الأمن كافة مناطق الجنوب الليبي وكل مناطق ليبيا، وينعم المواطنين بالأمن والطمأنينة”.

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