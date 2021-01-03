ليبيا الان

باشاغا يؤكد ضرورة بسط الأمن في الجنوب

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلَعَ رئيس تجمع التبو حسين الشريف والوفد المرافق له، وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، على الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية وما تعانيه من عراقيل وصعوبات تمس الحياة اليومية للمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الوفد وباشاغا، في طرابلس، الأحد، أكد فيه الوزير “على ضرورة بسط الامن والأمان داخل ربوع الجنوب الليبي والمجاهرة به لضبط كافة الظاهر السلبية والهدامة التي من شأنها تهدد أمن البلاد عامة والامن الوطني خاصةً”.

وبحسب بيان لـ”داخلية الوفاق”، فقد شدد باشاغا على أهمية أن “يعم الأمن كافة مناطق الجنوب الليبي وكل مناطق ليبيا، وينعم المواطنين بالأمن والطمأنينة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك