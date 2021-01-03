وفد من التبو يطلع باشاغا على الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية

أطلع وفد من التبو برئاسة رئيس «تجمع التبو» حسين الشريف، المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا على الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية وما تعانيه المنطقة من عراقيل وصعوبات تمس الحياة اليومية للمواطن، وفق ما المكتب الإعلامي لوزير الداخلية.

وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبر صفحته على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن باشاغا أكد خلال اللقاء «على ضرورة بسط الأمن والأمان داخل ربوع الجنوب الليبي والمجاهرة به لضبط كافة الظاهر السلبية والهدامة التي من شأنها تهدد أمن البلاد عامة والأمن الوطني خاصةً, لكي يعم الأمن كافة مناطق الجنوب الليبي وكل مناطق ليبيا, وينعم المواطنين بالأمن والطمأنينة».

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